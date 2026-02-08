مبادرة من جامعة سنار للمحافظة على الآثار بالتعاون مع منشآت سنار عاصمة الثقافة الإسلامية

التقى الأستاذ صلاح قلاديمة المدير التنفيذى لمنشآت سنار عاصمة الثقافة الإسلامية بمكتبه الجمعة وفد من قسم التاريخ كلية الآداب جامعة سنار لبحث قضايا الآثار بحضور مدير متحف سنار الأستاذة ثقة حسن، والرائد شرطة ياسر يحيي مدير شرطة السياحة بولاية سنار والدكتورة أحكام طيفور رئيس قسم التاريخ بكلية الآداب جامعة سنار.

وقالت الدكتورة أحكام طيفور رئيس قسم التاريخ بكلية الآداب جامعة سنار أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً للمحافظة على الآثار وقالت ان المبادرة جاءت من قسم التاريخ لبحث التعديات البشرية و الطبيعية التي تعرض لها موقع عاصمة السلطنة الزرقاء الأثري وما تعرض له من إهمال ودمار.

أشارت لوجود حفريات بالموقع بغرض البحث عن قطع ذهبية قام بها مواطنون وحذرت من هذه التعديات التي تؤدي إلى تدمير القطع الأثرية، وأوصت بضرورة تسوير الموقع ورفع القطع الأثرية الموجودة على السطح حمايتها من السرقة والاتلاف.

كما أوصت بمخاطبة الجهات المختصة لإصدار قرار بتبعية الموقع ثقافياً لولاية سنار لما يحمله من ملامح ثقافية لانسان سنار، كما شدد على ضرورة تعيين حراسة فعالة للموقع.

من جانبه أكد الدكتور همام صباح الزاكي الأستاذ المحاضر بقسم التاريخ وباحث في نظم الحكم والإدارة بمملكة سنار أكد أن المبادرة جاءت على ضوء زيارة سابقة لطلاب قسم التاريخ بإشراف الدكتورة حنان هجو كشفت العديد من المعلومات والمعوقات التي تحتاج إلى حلول بهدف المحافظة على المقتنيات التاريخية.