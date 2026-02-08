قيادة الفرقة ١٩ مشاة تحتفل بافتتاح الأجنحة الجديدة بالمستشفى العسكري لخدمة العسكريين والمدنيين بالولاية

أكّد قائد سيطرة الولاية الشمالية، اللواء الركن محمد محمد الحسن الساعوري، خلال افتتاح مستشفى الدبة العسكري ، أن الفرقة ١٩ مشاة تعمل على تطوير جميع القطاعات بالولاية بالتنسيق مع حكومة الولاية ، مشيراً إلى أن العمل يجري وفق رؤية متكاملة لتأمين الولاية ودعم الاستقرار وأضاف أن المستشفى العسكري بالقطاع جرى تأهيله وتجهيزه ليقدم خدماته للعسكريين والمدنيين على حد سواء، مؤكداً وضع الأساس لخدمة شاملة للجميع، مع التعهد بالوقوف على النواقص ومعالجتها باستمرار .

وعلى ذات الصعيد ، قال قائد الفرقة ١٩ مشاة ، اللواء الركن طارق سعود، أن معركة الكرامة أسهمت في تعزيز قوة وقدرات القوات المسلحة السودانية وتطورها المستمر، مشيراً إلى أن افتتاح المستشفى يمثَّل إضافة نوعية لمواطني الولاية الشمالية والوافدين من كافة أرجاء البلاد ، موضحاً أن المستشفى مزود بأجهزة حديثة، مشيداً بالدعم الكبير الذي قدمته حكومة الولاية ، مثمناً دور والي الولاية ووزارة المالية، كما وجّه إشادة خاصة لقائد قطاع الدبة وضباطه وجنوده، ولكل من أسهم في تحقيق هذه الإنجازات، مجدداً التأكيد على شعار «جيشٌ واحد.. شعبٌ واحد».