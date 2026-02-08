تفاهمات مشتركة بين المكتبة العامة بالبحر الأحمر والمؤسسة العربية المتحدة للنشر والتوزيع

اكد الأستاذ معتصم عبد القادر القاضي مدير مكتبة بورتسودان الولائية العامة بولاية البحر الأحمر، ان زيارته مؤخرا لجمهورية مصر العربية حققت اهدافها الكبرى في تعزيز العلاقات الثقافية، وتوسيع مجالات التعاون المعرفي والتدريبي مع المؤسسات ذات الصلة، وتبادل الخبرات، وبناء الشراكات المهنية، ونقل التجارب الرائدة في مجال المكتبات والمشاركة في الفعاليات الثقافية المتخصصة.

أوضح الأستاذ معتصم عقب عودته من مصر ان الزيارة جاءت في إطار التكليف الرسمي من جانب حكومة ولاية البحر الاحمر , موضحا في ذلك تفاصيل الزيارة التي شملت العديد من اللقاءات المثمرة التي حفلت بلقاء المستشار الثقافي بسفارة جمهورية السودان بالقاهرة ، ومكتبة القاهرة الكبرى ، ولقاء نائب رئيس الاتحاد العربي للمكتبات والجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات والأرشيف ، بالإضافة إلى المشاركة في الفعاليات والبرامج الثقافية والدورات التدريبية المتخصصة، وتدشين البرنامج الثقافي لجمعية إسناد السودانيين المتأثرين بالحرب، وزيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب، اضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين مكتبة بورتسودان والمؤسسة العربية المتحدة للنشر والتوزيع لتعزيز التعاون بين الطرفين.

وقال أن الزيارة جسدت خطوات هامة نحو تطوير أداء مكتبة بورتسودان وتعزيز حضورها الثقافي وخدماتها المقدمة في مجالات الانشطة المجتمعية، وتعزيز التعاون الثقافي السوداني المصري.

سونا