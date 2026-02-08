سياسية
لجنة مخالفات الأراضي بولاية نهر النيل تقف على التجاوزات بمنطقة المقرن بالدامر
وقفت لجنتا مخالفة الأراضي بولاية نهر النيل ومحلية الدامر اليوم على المخالفات والتعديات على حرم طريق التحدي بالمقرن .
وكشف الدكتور أحمد مجذوب رئيس لجنة المخالفات عن وجود العديد من المخالفات والتعديات على حرم الطريق إضافة لقيام مباني على خط المياه الرئيسي بالمواد الثابتة .
وأعلن أن اللجنة لن تتهاون في إزالة هذه التعديات ودعا لجان المحليات للإطلاع بدورها في إزالة المخالفات والتعديات على مستوى المحليات بنهر النيل.
سونا