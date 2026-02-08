لجنة مخالفات الأراضي بولاية نهر النيل تقف على التجاوزات بمنطقة المقرن بالدامر

وقفت لجنتا مخالفة الأراضي بولاية نهر النيل ومحلية الدامر اليوم على المخالفات والتعديات على حرم طريق التحدي بالمقرن .

وكشف الدكتور أحمد مجذوب رئيس لجنة المخالفات عن وجود العديد من المخالفات والتعديات على حرم الطريق إضافة لقيام مباني على خط المياه الرئيسي بالمواد الثابتة .

وأعلن أن اللجنة لن تتهاون في إزالة هذه التعديات ودعا لجان المحليات للإطلاع بدورها في إزالة المخالفات والتعديات على مستوى المحليات بنهر النيل.

سونا