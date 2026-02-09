“نصيحة ذهبية للمسافرين”.. وضعية خطيرة للساقين على الطائرة قد تؤدي لتجلط الدم

حذّرت خبيرة طبية من وضعية خطرة للساقين يجب على المسافرين تجنّبها أثناء الرحلات الجوية، حيث يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بجلطات الدم.

ونشرت الدكتورة نينا تشاندراسيكاران، المتخصصة في أمراض الرئة والعناية المركزة، عبر حسابها على “تيك توك” @neenziemd، منشورا لتسليط الضوء على هذا الخطأ الشائع وأهمية تفاديه. وأوضحت أن “خطر الإصابة بجلطات دموية يكون أعلى أثناء الطيران، لأن الضغط الجوي يحفّز حالة التهابية في الجسم قد تؤدي إلى تجلط الدم، خاصة في الساقين”.

وعلى الرغم من شعور معظم المسافرين بضيق مساحة الساقين على متن الطائرة، إلا أن وضع ساق فوق الأخرى يشكّل خطرا كبيرا، وفقا للدكتورة تشاندراسيكاران: “أسوأ وضعية للقدمين هي وضع ساق فوق الأخرى، إذ يعيق ذلك تدفق الدم بسبب ضغط الأوردة على بعضها”.

وتوضح الطبيبة أن الضغط الجوي على ارتفاعات عالية يختلف كثيرا عن الضغط على سطح الأرض، ما يزيد من احتمالية حدوث تجلط الدم.

وللتقليل من هذه المخاطر، تنصح باستخدام جوارب ضاغطة أثناء الرحلة، بالإضافة إلى المشي وتحريك الجسم بشكل دوري لتحسين تدفق الدم، كما يمكن القيام ببعض التمارين الخفيفة لمنع الركود الدموي.

ويشير الخبراء إلى أن أخذ قيلولة قصيرة أثناء الرحلة يساعد على الشعور بالانتعاش والتركيز، مع تجنب الخمول الناتج عن النوم الطويل.

وتوضح جامعة هارفارد أن القيلولة القصيرة تتيح للجسم والعقل الراحة دون الدخول في مراحل النوم العميق، بينما النوم لفترة أطول قد يؤدي إلى “خمول النوم”، وهو شعور مؤقت بالنعاس وبطء ردود الفعل يستمر من 30 إلى 60 دقيقة.

روسيا اليوم