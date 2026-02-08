مداراتمنوعات

شاهد بالصور.. مواطن سوداني محتجز بأحد إقسام الشرطة بمصر يرسل رسالة لأقاربه على قطعة “كرتون” (أحضروا لي ملابس)

2026/02/08
630988923 122284159166211691 9159304205292862949 n

نشرت صفحة الجالية السودانية في مصر, والتي تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, صور من رسالة كتبها مواطن سوداني محتجز بأحد أقسام الشرطة بالقاهرة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد كشفت الصور التي قامت بنشرها الصفحة, عن كتابة المواطن السوداني, رسالته على قطعة “كرتون”.

630988923 122284159166211691 9159304205292862949 n

السوداني, أنس عادل إبراهيم, في رسالته التي بعثها لأقاربه كشف عن مكان احتجازه حيث أكد تواجده بقسم شرطة الخليفة بمنطقة السيدة عائشة.

630844361 122284159046211691 6347262202568796467 n

وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين, فقد طلب الشاب المحتجز من ذويه إحضار ملابس له بالقسم الذي يقبع فيه وفقاً للرسالة المتداولة.

محمد عثمان _ النيلين

