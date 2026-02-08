شاهد بالفيديو.. مواطنة سودانية تنهار بالبكاء فرحاً بعد رؤيتها “المصباح أبو زيد” وتدعوه لمقابلة والدها والجمهور: (جوه ليك يا سلك)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حظي بتفاعل واسع من المتابعين ودار حوله نقاش طويل داخل التعليقات من الجمهور.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفيديو تم تصويره من زيارة قام بها “فيلق البراء بن مالك”, المصباح أبو زيد طلحة, لإحدى المناطق.

المصباح, حظي باستقبال حاشد من الأهلي بالمنطقة, حيث خرجوا في استقباله وحرص الرجال, والنساء, على التقاط صور تذكارية معه.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهرت إحدى اللقطات سيدة سودانية, انهارت بالبكاء فرحاً بعد مقابلتها قائد فيلق البراء بن مالك.

ولم تتمالك المواطنة نفسها ودخلت في حالة من البكاء عند مشاهدتها المصباح, الذي دعته لمقابلة والدها المُسن, داخل منزله والذي أحسن هو الأخر استقبال قائد فيلق البراء.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي من محبي المصباح أبو زيد, أشادوا بالاستقبال الذي وجده وكتبوا تعليقات ساخرة أبرزها: (جوه ليك يا خالد سلك)

محمد عثمان _ النيلين