منصة لتداول العملات الرقمية توزع 620 ألف بيتكوين على المستخدمين عن طريق الخطأ

أعلنت “بيثامب” إحدى منصات تداول العملات الرقمية في كوريا الجنوبية السبت أنها قامت بتحويل 620 ألف بيتكوين عن طريق الخطأ إلى حسابات المستخدمين قبل أن تتمكن من استرداد معظمها.

ووفقا لـ”بيثامب” (Bithumb) فإنها قامت في حوالي الساعة السابعة مساء أمس الجمعة بتحويل 620 ألف بيتكوين عن طريق الخطأ إلى حسابات 249 مشاركا في عرض ترويجي. وحصل كل مستخدم على متوسط حوالي 2490 بيتكوين، أي ما يعادل حوالي 244 مليار وون (166 مليون دولار أمريكي).

وبعد اكتشاف الخطأ، علقت “بيثامب” مؤقتا عمليات التداول والسحب من حسابات المستخدمين المعنيين في تمام الساعة 7:40 مساء. وأوضحت المنصة أنها استعادت على الفور 618,212 بيتكوين، كما استعادت 93% من الـ1788 بيتكوين التي كان المستخدمون قد باعوها بالفعل. وبالتالي، لم يتسن استرداد إلا 125 بيتكوين.

وقالت الشركة أن الحادثة ناجمة عن خطأ بشري، موضحة أنها وقعت عندما أدخل أحد موظفي “بيثامب” عن طريق الخطأ وحدة الدفع “بيتكوين” بدلا من “وون كوري” عند إيداع المكافآت للمشاركين في العرض الترويجي.

وتسبب هذا الخطأ في انخفاض طفيف في سعر البيتكوين على منصة “بيثامب”، حيث بدأ بعض المستخدمين ببيع العملة الرقمية التي حصلوا عليها.

وأرسلت هيئة الرقابة المالية في كوريا الجنوبية فريقا للتحقيق في الحادثة. وستدرس الهيئة إجراءات حماية المستخدمين وإمكانية استرداد الأموال المحولة عن طريق الخطأ بالكامل.

المصدر: “يونهاب” + روسيا اليوم