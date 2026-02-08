تحديث ذكي جديد لـ”واتساب” في آيفون

كشفت منصة “واتساب” عن ميزة مبتكرة لمستخدمي “نظام iOS” تهدف إلى تحسين تجربة تعديل الوسائط في المحادثات.

وتساهم هذه الميزة في حفظ الصور ومقاطع الفيديو في شكل مسودات قبل إرسالها، وهو ما يمنحهم الحرية في استكمال التعديلات لاحقًا دون الحاجة لحذف الوسائط.

وجرى تصميم نسخة iOS من أجل تسهيل الاحتفاظ بالصور والفيديو أثناء التعديل، حتى يسمح بإرسال الوسائط بعد تعديلها.

ويمكن للمستخدم العثور على خيار حفظ الصور والفيديوهات أعلى الشاشة، بجانب زر اختيار جودة الإرسال.

أخبار24