لو ليك فى الرومانسى.. لا تفوت هذه المسلسلات فى دراما رمضان 2026

في ظل تنوع الموسم الدرامي المنتظر في رمضان 2026، يبحث المشاهد دائماً عن “جرعة عاطفية”، وهو ما تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هذا العام من خلال تقديم قصص حب معقدة لا تكتفي بالنهايات السعيدة التقليدية، بل تستعرض تحديات الواقع والصدامات الإنسانية في إطار مشوق وجذاب.

مسلسل على قد الحب واتنين غيرنا ..جرعة رومانسية استثنائية

يأتي مسلسل “على قد الحب” ليتصدر قائمة الأعمال الرومانسية المنتظرة،،وهذا العمل لا يكتفي بتقديم قصة حب وردية، بل يطرح تساؤلات حول العلاقات المعقدة، إذ يركز المسلسل على التفاصيل الصغيرة التي تبني العلاقات أو تهدمها، مما يجعله قريباً جداً من واقع البيوت المصرية ويلامس فئة هامة من الجمهور المستهدف لاسيما الشباب .

وتدور أحداث مسلسل على قد الحب فى إطار اجتماعى حول سيدة فى أواخر الـ 30 تعمل فى مجال تصميم الحلى والإكسسوار، وشيف يفتتح مطعما بالقرب من منزلها، تعانى بعد وفاة والدتها العديد من التحديات الأسرية والمهنية، وتتداخل الأحداث بين المشاعر الإنسانية والعاطفية.

مسلسل “اتنين غيرنا” ثنائية ناعمة بين دينا الشربيني وآسر ياسين

أما مسلسل “اتنين غيرنا”، فيبدو من اسمه أنه يغوص في تحولات العلاقات العاطفية، حيث يركز العمل على التشابك بين تلك العلاقات المعقدة، إذ تدور أحداث المسلسل حول رجل وامرأة من عالمين مختلفين تجمعهما الصدفة، قبل أن تتشابك خيوط الماضى، ويجد كل منهما فى الآخر طوق نجاة من أزماته.

أبطال مسلسل اتنين غيرنا

مسلسل اتنين غيرنا بطولة آسر ياسين، دينا الشربينى، هنادى مهنا، صابرين النجيلى، أحمد حسن، فدوى عابد، ياسمينا العبد، ناردين فرج، ومحمد السويسى، مع حضور لافت لعدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة ميديا هب، وتأليف رنا أبو الريش، وإخراج خالد الحلفاوي

خريطة “المتحدة” 2026.. تنوع يرضي كل الأذواق

تثبت الشركة المتحدة هذا العام أن “الدراما الاجتماعية الرومانسية” هي الحصان الأسود للموسم، فمن خلال إنتاجات ضخمة وأسماء لامعة في التأليف والإخراج، يتم تقديم قصص الحب داخل سياقات درامية متنوعة، سواء كانت اجتماعية معاصرة أو مغلفة بلمحة من الغموض.

اليوم السابع