بالصورة.. فنان طمبور شهير: (​من اليوم لا أقبل بوجود “راقصة” في أي حفل أشارك فيه وإذا حدث سأضطر للإنسحاب فوراً مهما كانت الظروف)

فاجأ مطرب “طمبور”, معروف جمهوره بقرار قام بإتخاذه وكشف عنه في بيان له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد كتب الفنان “الحبيب البرصة”, (رسالة من القلب إلى جمهوري الحبيب ومحبي الطنبور في منحنى النيل).

وأضاف المطرب: (يا أهلنا وناسنا، يا عشاق النغمة الحنينة والطنبور في كل ربوع منحنى النيل..​أنتم السند والدافع دائماً لتقديم الفن الراقي الذي يشبه قيمنا وتقاليدنا. ومن منطلق حرصي على تقديم فن يحترم ذائقتكم وبيوتكم، أود أن أعلن للجميع قراري النهائي).

وتابع الحبيب البرصة: (من اليوم، لا أقبل بوجود (راقصة) في أي حفل أشارك فيه أرجو من كل من يود التعاقد معي أن يضع هذا الشرط نصب عينيه، لأنني وبكل وضوح: إذا وصلت الحفل ووجدت راقصة، سأضطر لإلغاء الحفلة والانسحاب فوراً مهما كانت الظروف).

وختم الفنان بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (هدفنا دائماً أن نفرح معكم في جو يسوده الأدب والاحترام الذي تربينا عليه في كنف الطنبور.. ​شكراً لتفهمكم ومحبتكم الدائمة).

محمد عثمان _ النيلين