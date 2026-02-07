بالصورة.. دكتورة من مريدات شيخ الأمين تكتب: (الشيخ بجيب القروش دي من وين؟ داير تتأكد تعال مسيده في الثلث الاخير من الليل)

كتبت إحدى مريدات الشيخ السوداني, المثير للجدل الأمين عمر الأمين, تدوينة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, ردت من خلالها على السؤال المتكرر (من أين يأتي شيخ الأمين بالمال).

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد كتبت الدكتورة “نسرين يحي”: (شيخ الامين بجيب القروش دي من وين ؟؟).

و ده انما يدل علي صدق عمله و نيته الصادقة لوجه الله و لا يريد منكم جزاءاً و لا شكورا ..ابوي شيخ الامين بجيب قروشو من وين؟؟:تلقي الواحد مرتبو ده ما بحب يسالو مرتبك كم !!و بعتبرو شي شخصي لكن داير ابوي الشيخ يديهو تفاصيل شغلو و تجارته!! و يابا في كم لقاء اتكلم عن شركاته خارج السودان ..

الغريبة لو كان اكتنز مالو لنفسو لي اسرتو و ما انفق و وقف مع الناس ما كان انهالت عليه الاسئلة دي (فعلا خيراً تعمل شرا ً تلقي).

(( يعجبني الفقير بالنهار في اغراضو و باليل في اورادو..) (بساعدنا و يحثنا جميعا علي النجاح في العمل او الدراسة و تطوير الذات )..

هو ما فاتح خلوة للعلاج و رسالته انه الصوفي لازم يكون عندو عمله الخاص )) ما يعتمد علي المشيخة و دايما بقول لينا

١/الحيرانمافي حوار عندو فضل علي ابونا الشيخ و دايما ابونا الشيخ يدو اعلي تجيهو بزيدك ما بنقصك ،،بديك ما بشيل و كان عالجك و ما عندك بديك و اذا في يجي يقول (ها انا ذا) انا من فقيراته و بناته و عارفة كويس بقول في شنو رايت بام عيني راسي و عايشة و شايفة..

ابوي الشيخ الامين رجل اعمال عندو بيزنس خاص مثل الكثيرين لكنه اختلف عن رجال الاعمال في الزهد و هو انفاق ما عندو و العندو ما لنفسه .. انفاقه اكتر من البتنشر في الميديا ينفق انفاق من لا يخشي الفقر..ينفق مما يحب لينال به البر لوجة الله تعالي الفي السر اكتر من في العلن لذلك هو مختلف ..

•••علي فكرة ابونا الشيخ درس ادارة اعمال في جامعة الملك فهد ..

٢/غسيل اموالغسلا وين طيب ؟يغسل طعمك يا الما فاهم غسيل اموال يعني شنو!

٣/سفلي:و شمهروش هنا الابلة تفوق علي بقية البلهاء:السفلي ما بتحمل ريحة البخور و الريحة العطرة و ذكر الله و الصلاة و قيام الليل..

داير تتاكد تعال مسيدو في المسجد في الثلث الاخير من الليل كل يوم و تجده ممن تتجافي جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً و طمعاً و مما رزقناهم ينفقون ..

داير تتاكد قابلو و سلم عليه السفلي يذهب من طريق اخر يمر به ابوي الشيخ ..

**********

•• اليكم الاجابة المنطقية لكن عقلية الفشل ما بتقدر تفكر الا في الاجابات السابقة العقلية الغير منتجة الفاشلة مع بعض الحسد في النفوس المريضة::

٤/عندو شغلو و شركاتوبدا في السودان من التسعينات اشتغل و اجتهد و هو لسة في العشرينات و نقلا برة السودان العاصر الوقت داك بعرف تجارته و بدايتو في مكتبو في عمارة جاد غريب اول من ازخل الشاي الكيني في السودان ،الشركة بقت شركات و نقل العمل خارج السودان و اتوسعت لعدد من الشركات و له عدد اسهم في شركات سودانية و غير سودانية في محال الانشاءات و الدهب ليتفرغ في السودان للمسيد و و الارشاد و المشيخة.. عندو في السودان بعض المؤسسات مدارس و داخليات و مطاعم معروفة و كذاك في القاهرة.

••• معليش ما استئزنك قبل ينقل شغلو برة السودان.. اشتغلو باب الرزق فاتح ما تقعدوا عمركم كلو تعاينو في رزق ابوي الشيخ, كل ذي نعمة محسود.. د/نسرين يحي.. بت الشيخ الامين و افتخر)