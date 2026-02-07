خبراء الصحة يحذرون من استخدام المناديل المبللة الخالية من الكحول على الجروح

حذرت الجمعية البريطانية للصحة البشرية، من استخدام المناديل المبللة بعد تفشي المرض المميت، حيث تم تأكيد 59 حالة إصابة ببكتيريا بوركولدرية ستابيليس، وحالة وفاة واحدة مرتبطة بالعدوى.

وأشارت صحيفة Independent ، إنه تم تحذير الجمهور من أنه لا ينبغي استخدام المناديل غير المعقمة الخالية من الكحول لعلاج الجروح واستخدامها على الجلد المتشقق أو المتضرر، وذلك بسبب خطر الإصابة بالعدوى الذي أودى بحياة شخص واحد .

حثت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة (UKHSA) ووكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA) الناس على عدم استخدام أنواع معينة من المناديل للإسعافات الأولية، وذكرت 4 علامات تجارية محددة يجب تجنبها والتخلص منها على الفور.

تم تأكيد 59 حالة إصابة ببكتيريا Burkholderia stabilis – وهي بكتيريا يمكن أن تسبب التهابات خطيرة – مرتبطة ببعض منتجات المناديل المبللة غير المعقمة والخالية من الكحول.

تم تحديد تفشي البكتيريا في المملكة المتحدة من يناير 2018 إلى 3 فبراير 2026، ولكن لا يزال يتم اكتشاف عدد قليل من الحالات – بما في ذلك بعض الإصابات الخطيرة التي تطلبت العلاج في المستشفى، ونُسبت حالة وفاة واحدة إلى عدوى Burkholderia stabilis

توجد بكتيريا بوركولدرية ستابيليس في البيئات الطبيعية، ونادرًا ما تشكل خطرًا على الأفراد الأصحاء، ولا تنتقل بين البشر، إلا أن الأفراد الذين يعانون من نقص المناعة، والذين لديهم عوامل خطر أخرى مثل التليف الكيسي، والمرضى الذين يتلقون محاليل وريدية في المنزل، هم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.

وقالت الدكتورة أليسون كيف، كبيرة مسؤولي السلامة في وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية: “إنه إذا كان لديك أي مناديل مبللة في المنزل أو العمل، فتأكد من أنها تحمل علامة “معقم” قبل استخدامها على الجلد المتشقق”.

قال الدكتور جيمس إلستون، استشاري علم الأوبئة والصحة العامة في وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة UKHSA إنه لا ينبغي استخدام المناديل غير المعقمة الخالية من الكحول، من أي نوع أو علامة تجارية، لعلاج الإصابات أو الجروح أو الجلد المتشقق؛ ولا ينبغي استخدامها أبدًا لتنظيف الخطوط الوريدية”.

خلال التحقيقات في تفشي المرض في عام 2025، تبين أن المنتجات التالية ملوثة ببكتيريا بوركولدرية:

مناديل تنظيف خالية من الكحول من فاليو إيد

مناديل مبللة من مايكروسيف خالية من الكحول

مناديل ستيرووايب المنظفة الخالية من الكحول من ستيرو بلاست

مناديل ريليويب المنظفة الخالية من الكحول (كشفت الاختبارات عن تلوث بسلالة من بكتيريا بوركولدرية لا علاقة لها بحالات تفشي المرض)

وقد كشفت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة ، عن الصلة بهذا التفشي من خلال اختبار المناديل المستخدمة من قبل المتضررين، وعملت بسرعة لإخطار المتخصصين في الرعاية الصحية من خلال تنبيه سلامة المرضى في يونيو 2025، ثم أصدرت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية إشعارات إلى بائعي منتجات محددة في شهر يوليو، مما أدى إلى سحبها من البيع.

مع ذلك، قد تبقى بعض هذه المنتجات في بعض حقائب الإسعافات الأولية وفي منازل الناس، ويحثّ مسؤولو الصحة العامة على التوقف عن استخدام هذه المناديل والتخلص منها فوراً مع النفايات المنزلية العادية.

اليوم السابع