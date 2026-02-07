بالصور.. الشيخ محمد هاشم الحكيم يحتفل بزواج إبنته الدكتورة من زميلها بالجامعة (قلت له لا أريد منك شيئا سوى أن تتقي الله فيها وتعينها في دراستها)

احتفل الشيخ, والداعية, الإسلامي السوداني, المعروف محمد هاشم الحكيم, بزواج أبنته الطلبة بكلية الطب جامعة الخرطوم, “علياء”, من زميلها بالجامعة “باسل”.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قام الشيخ, بنشر صور من مراسم عقد القران, الذي أقيم بالسودان, بحضور أسر الزوجين.

وكتب الداعية, على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: (زواج طالبي طب بجامعة الخرطوم.. زوجت اليوم ابنتي حافظة القران, علياء محمد هاشم الحكيم؛ لزميلها الهمام بطب الخرطوم ابن دنقلا وعبري والكلاكلة؛ باسل نزار.).

وأضاف بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (قلت له لا أريد منك شيئا سوى ان تتقي الله فيها ، وتعينها في دراستها وارتضيت لهما بدء الحياة وهم يخطون المستقبل في دراسة الطب طلابا).

وتابع الشيخ محمد هاشم الحكيم: (ما أجمل زواج الطلاب وقد تزوجت وأنا طالب بمعمار الخرطوم على زميلتي أم الحسناء رحمها الله الطالبة بآداب الخرطوم ؛ ووفقني ربي).

وختم قائلاً: (سأحكي لكم قصة زواجي باذن الله وعقبال الدكتورات الحافظات علا ورامة وريما وسيما وغيداء والشيخة آن وايان وجيد ورحم الله الحسناء وحفظ الأمهات الكريمات و أخوان البنات اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير).

محمد عثمان _ النيلين