أسلمت قبل يومين.. وفاة مقيمة فلبينية في قطر ودعوات للتبرع في ثوابها

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في قطر خبر وفاة مقيمة فلبينية بعد يومين فقط من اعتناقها الإسلام.

وذكر حساب “وفيات قطر” أن الفقيدة تُدعى ميلاني بابيلونا سيلو، تبلغ من العمر 41 عامًا، وتعمل ممرضة لدى إحدى الأسر القطرية، وقد اختارت الدخول في الإسلام قبل وفاتها بيومين.

ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة عليها غدًا بعد صلاة الجمعة في مسجد مقبرة مسيمير، على أن يُنقل جثمانها لاحقًا إلى الفلبين لدفنه هناك.

وتفاعل عدد كبير من المواطنين والمقيمين مع الخبر، حيث دعوا للفقيدة بالرحمة والمغفرة، محتسبين وفاتها بعد إسلامها “حسن خاتمة”، فيما دعا آخرون إلى التبرع لمشاريع قطر الخيرية في ثوابها، سائلين الله أن يتقبلها بواسع رحمته.

الشرق القطرية