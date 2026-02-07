شاهد بالفيديو.. (هلالابي ولا مريخابي؟) الجوهرة السودانية عامر عبد الله يجيب على السؤال!!

فاجأ مقدم برنامج “بودكاست”, لاعب كرة القدم السوداني, عامر عبد الله, بسؤال صعب حينما استضافه على برنامجه الذي تم بثه على السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد سأل مقدم البرنامج اللاعب الملقب بالجوهرة, سؤال مباشر: (عامر هلالابي ولا مريخابي؟).

اللاعب الذي انضم مؤخراً لنادي كاظمة الكويتي, أكد أنه كان يتابع العملاقين ويحرص على مشاهدة مبارياتهما لكنه لم يشجع فريق على الآخر.

وذكر بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, أنه كان يملك قميص الفريقين, وهو ما يدل على عدم إنتمائه لأحد قطبي الكرة السودانية.

ياسين الشيخ _ النيلين