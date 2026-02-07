الجوهرة السودانية عامر عبد الله ينضم رسمياً لأحد الأندية الخليجية

أعلن نادي كاظمة الكويتي رسميًا تعاقده مع الجوهرة السودانية, اللاعب عامر عبدالله، في إطار تحركاته لدعم صفوف الفريق استعدادًا للاستحقاقات المقبلة، حيث قدّم النادي لاعبه الجديد عبر منصاته الرسمية وسط ترحيب جماهيري واسع.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد انضم عامر عبدالله, الذي يبلغ من العمر 26 عامًا، ويشغل مركز الجناح الأيمن، مع تميّزه باللعب بالقدم اليسرى، للنادي الكويتي, بصورة رسمية.

ويأتي انضمام اللاعب الملقب بالجوهرة, ضمن خطة إدارة كاظمة لبناء فريق أكثر توازنًا وقدرة على المنافسة، اعتمادًا على عناصر قادرة على صناعة الفارق، خاصة مع امتلاك عبدالله للسرعة والمرونة والقدرة على الاختراق.

ووفقاً لما نقل محرر موقع النيلين, فقد عبّر اللاعب عن سعادته بالانضمام إلى “البرتقالي”، مؤكدًا تطلعه لتقديم الإضافة المنتظرة والمساهمة في تحقيق طموحات النادي وجماهيره خلال المرحلة المقبلة.

محمد عثمان _ النيلين