شاهد.. شيخ الأمين يتحدث عن فيديو تقبيل الفنان جمال فرفور ليده ويؤكد: (عادات وتقاليد وتحدث مع الملوك والأمراء)

تحدث الشيخ السوداني, المثير للجدل الأمين عمر الأمين, عن الفيديو الضجة الذي أثار جدلاً إسفيرياً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن مقطع فيديو متداول أظهر الفنان جنال فرفور, يقوم بتقبيل يد, شيخ الأمين, أثناء حضورهما حفل زفاف المطرب مأمون سوار الدهب.

وأكد شيخ الأمين, في حديث مع حيرانه, ومريديه, أن لكل شعب عادات وتقاليد في السلام, وتقبيل الرجل يد شيخه أمر طبيعي, وفي بعض الدول يقوم الأشخاص بتقبيل يد الملوك والأمراء, ولا يستطيع أحد التحدث.

محمد عثمان _ النيلين