ذكرى رحيله.. قصة حب نور الدمرداش وكريمة مختار وزواجهما

تحل ذكرى وفاة المخرج والفنان نور الدمرداش، اليوم السبت الموافق 7 فبراير، والذى يعد واحدًا من أهم صناع الدراما المصرية، فكان له بصمة كبير في تاريخ الفن المصري في مجال الإخراج، كما أنه شارك في العديد من الأعمال من خلال التمثيل والتي كان يغلب عليها الطابع الكوميدى وكان سببًا في إسعاد المشهدين بطلته على شاشتى السينما والتليفزيون.

اكتشف الفنان أنور وجدي موهبة نور الدمرداش وقدّمه إلى عالم السينما، وأسند إليه بطولة فيلم «ليلة العيد»، وحصل على دبلوم المعهد العالي للتمثيل محققًا المركز الثاني على دفعته، كما رشحته الوزارة للسفر في بعثة فنية إلى الخارج، ليكون واحدًا من جيل جديد من الممثلين الذين اعتمدوا على الدراسة الأكاديمية قبل الانطلاق إلى ساحة الفن بروح وأدوات مختلفة.

وعلى الصعيد الشخصي، تزوج المخرج الراحل نور الدمرداش من الفنانة الراحلة كريمة مختار، في واحدة من أنجح الزيجات داخل الوسط الفني، والتي أثمرت عن أربعة أبناء، هم المهندس شريف الدمرداش، والمخرج أحمد الدمرداش، والإعلامي معتز الدمرداش، إلى جانب ابنة وحيدة هي هبة الدمرداش.

وفى إحدى اللقاءات التليفزيون كشفت الفنانة كريمة مختار، عن قصة التعارف واللقاء الأول بينهم حتى ذهابه لمنزل أهلها، قائلة، كنت بدرس في المعهد العالى للفنون المسرحية، وكان شكلى صغير جدا وليا ضفاير ولبسى باين عليه إنى تلميذة مش ممثلة وبلبس حاجات تلفت النظر لأنى دخلت المعهد لحبى الشديد للفن وكنت بدرس موسيقى وتمثيل، ومكنتش ببص لشباب خالص ولا يهمنى في شئ.

وأضافت كريمة مختار، نور الدمردش كان يسبقنى بسنوات لأنه كان وقتها في سنة رابعة وأنا كنت في سنة أولى، وهو كان ظابط في سلاح الفرسان وخريج جامعة وله بعض المواصفات بتخلى الناس تبصله وكانت البنات تقعد تتفرج عليه، لكن أنا الحقيقة كنت بخاف منه جدا، وكده كده انا بعيدة خالص عن الموضوع ده.

وتابعت كريمة مختار، لغاية لما اتقابلنا في مسلسل إذاعى وكان عامل دور شرير واتكلمنا من خلال العمل شوية وهنا بدأ التعارف، ولكن أنا في البداية مكنتش موافقة لأنى كنت أسمع أنه شقى ولعبى، ولكن ده كان غير صحيح ومش لازم نصدق كل الكلام اللى بيقولوا الناس لأن الأيام أثبتت أن كل الكلام اللى اتقال عليه غير صحيح تماما.

واستكملت، المهم جم يزورونا وانا قايلة عندى في البيت انى مش موافقة ولكن والدتى قالتلى دول ضيوف اطلعى سلمى بس عليهم وكده وخلاص، ولما شوفت والدته وافقت عليه علطول لأن لما شفت والدته قلت مش ممكن يكون ابن الست دى شخص يكون وحش أبدا وده كان سبب تراجعى عن الرفص وموافقتى على الزواج منه.

اليوم السابع