أبل تفتح CarPlay أمام تطبيقات الذكاء الاصطناعي الصوتية

تتجه شركة أبل لإحداث تحول لافت في نظام CarPlay عبر السماح لتطبيقات الذكاء الاصطناعي الصوتية من شركات خارجية بالعمل ضمن النظام، بعد سنوات من الاعتماد الحصري على مساعدها الصوتي سيري.

تتجه شركة أبل لإحداث تحول لافت في نظام CarPlay عبر السماح لتطبيقات الذكاء الاصطناعي الصوتية من شركات خارجية بالعمل ضمن النظام، بعد سنوات من الاعتماد الحصري على مساعدها الصوتي سيري.

إطلاق نسخ خاصة من تطبيقاتهم تدعم التحكم الصوتي داخل CarPlay

وسيتمكن المستخدمون للمرة الأولى وفقاً لتقرير نشرته وكالة بلومبرج من توجيه استفساراتهم إلى روبوتات الدردشة من OpenAI وAnthropic وGoogle عبر واجهة CarPlay، في وقت امتنعت فيه أبل عن التعليق على هذه التطورات.

وسيسمح التحديث للمطورين بإطلاق نسخ خاصة من تطبيقاتهم تدعم التحكم الصوتي داخل CarPlay، لكن أبل ستبقي زر سيري وكلمة التنبيه دون تغيير، ما يعني أن تفعيل المساعدات الصوتية البديلة سيتطلب فتح التطبيق يدوياً.

وتعمل الشركة حالياً على دعم هذه التطبيقات خلال الشهر المقبل، بما يتيح تشغيل وضع الصوت تلقائياً عند فتح التطبيق داخل النظام.

أخبار24