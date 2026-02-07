شعبيته 11% فقط.. من هو أكثر رئيس مكروه في العالم؟

وصف زعيم الحزب الفرنسي “الوطنيون” اليميني فلوريان فيليبو، الرئيس إيمانويل ماكرون بأنه الرئيس الأكثر كراهية في العالم وسط انخفاض معدلات تأييده.

وكتب فيليبو، في حسابه على منصة “إكس”: “عندما تكون نسبة شعبيتك 11% وتكون أكثر رئيس دولة مكروه في العالم، فلا ينبغي لك اتخاذ أي مبادرات أخرى! ليس لديك الحق في القيام بذلك!”.

وأضاف: “طالما أنك لا تنوي الاستقالة، انتظر حتى نهاية ولايتك، والأهم من ذلك، التزم الصمت التام، ولا تتخذ أي مبادرات.. أنت تفتقر إلى الشرعية، اترك اللاعبين وشأنهم، واترك ألعاب الفيديو وشأنها، واصمت!”.

وجاء تعليق فيليبو بعد دعوة ماكرون خبراء لدراسة تأثير ألعاب الفيديو على الصحة البدنية والنفسية للأطفال والمراهقين، قبل اتخاذ تدابير قد تشمل حظر بعض الألعاب.

ومن المتوقع أن تستغرق الدراسة، التي سيجريها خبراء والمجلس الوطني للذكاء الاصطناعي الرقمي، حوالي شهرين.

وينظر البرلمان الفرنسي حاليا في مشروع قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للمراهقين دون سن 15 عاما، وقد تمت الموافقة على المسودة بالفعل من قبل الجمعية الوطنية.

وقال ماكرون إنه يريد أن يدخل الإجراء حيز التنفيذ مع بداية العام الدراسي المقبل، اعتبارا من الأول من سبتمبر.

وتراجعت شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ديسمبر الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ انتخابه عام 2017، حيث عبر 25% فقط من الأشخاص عن ثقتهم في قدرة الرئيس على تبني سياسات فعالة تخدم مصالح البلاد.

