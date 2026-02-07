مصر.. بيان عاجل بعد “حظر” الشعائر الرمضانية

أصدرت وزارة الأوقاف المصرية، بيانا عاجلا نفت فيه ما تردد عن منع الشعائر الدينية خلال شهر رمضان، بعد حظر إذاعة صلاة الفجر وأذان المغرب وصلاة التراويح عبر مكبرات الصوت خارج المساجد

وأكدت الوزارة أن هذه الأنباء “لا صحة لها مطلقًا” بل تسعى إلى “عكس ذلك تماما”، مشددة على أنها تعمل على تعزيز الأجواء الإيمانية في الشهر الكريم من خلال إذاعة الأذان والتلاوات القرآنية وبث روح البهجة والسكينة في المساجد.

ودعت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام إلى الرجوع فقط لصفحاتها الرسمية لمتابعة أخبارها وأنشطتها المتعلقة بشهر رمضان وغيره من المناسبات الدينية.

جاء ذلك بعد تصريحات باستمرار العمل بضوابط استخدام مكبرات الصوت خلال الصلوات بشهر رمضان المقبل، على أن يقتصر تشغيل المكبرات الخارجية خلال صلوات الجمعة فقط.

وبحسب الضوابط يحظر بث قرآن صلاتي المغرب والفجر عبر مكبرات الصوت بالمساجد، فضلا عن منع استخدامها خلال صلاة التراويح، وهو ما أثار جدلا واسعا ومطالب بالتراجع عنها.

وتثير هذه الضوابط الخاصة بالشعائر الدينية خلال شهر رمضان جدلا موسميا كل عام، ومع اقتراب شهر رمضان يتزايد الحديث عنها على وسائل التواصل الاجتماعي.

المصدر: RT