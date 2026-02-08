هانى شاكر فى لبنان وأنغام فى الكويت.. خريطة حفلات النجوم فى يوم الفلاتنين

مع اقتراب موعد احتفالات عيد الحب في الرابع عشر من فبراير، تزدان المدن العربية والعالمية باستعدادات فنية مكثفة، حيث يستعد نجوم الغناء العربي لإحياء سلسلة حفلات غنائية تستهدف عشاق الموسيقى والطرب في أكثر من عاصمة.

حفلات مميزة مصر و الخليج

فى البداية تشهد القاهرة عدد من الاحتفالات بعيد الحب خاصة فى دار الأوبرا المصرية التى أعلنت عن جدول حفلات يمتد من الثاني عشر حتى الرابع عشر من فبراير، ويشمل أمسيات للموسيقار عمر خيرت، والفنان مدحت صالح الذي يغني على مسرح النافورة، بالإضافة إلى حفل للفنان وائل جسار.

كما تشهد مدن الخليج العربي زخماً غنائياً مميزاً. ففي دبي، تلتقي الفنانة رحمة الرياض بجمهورها في الثالث عشر من فبراير بدبي أوتودروم، بينما يحيي الفنان راغب علامة حفلاً في المكان ذاته في اليوم التالي مباشرة.

أما في الكويت، فتتجه الأنظار نحو حديقة الشهيد حيث يلتقي جمهور عيد الحب بثنائي الغناء أنغام وراشد الماجد في حفل مشترك يقام أيضاً في الثالث عشر من فبراير.

مثلث الطرب في بيروت وعمان

لا تبتعد العاصمة اللبنانية بيروت عن خريطة الاحتفالات، حيث تفتتح الفنانة هيفاء وهبي سلسلة عروضها من مسرح أوبرا بيروت يوم الثالث عشر من فبراير، لتنطلق بعدها مباشرة إلى ليماسول في قبرص. وفي بيروت أيضاً، يجمع مسرح فوروم دي بيروت ثلاثة أصوات في ليلة واحدة هي هاني شاكر ووائل جسار ومحمد فضل شاكر.

وفي العاصمة الأردنية عمان، يتوزع الجمهور على أكثر من حفل. يحيي راغب علامة حفلاً خاصاً في احد الفنادق الكبرى ، ، ويغني النجم جوزيف عطية في فندق اللاندمارك، جميعها في تاريخ الثالث عشر من فبراير. وتختتم الفنانة ديانا كرزون الاحتفالات في الأردن يوم الرابع عشر من فبراير على مسرح The Domain.

جولات فنية عبر المحيط الأطلسي

لا تقتصر الاحتفالات على المنطقة العربية، حيث تطلق الفنانة اللبنانية إليسا جولة غنائية واسعة في أمريكا الشمالية تزامناً مع هذه المناسبة. تبدأ الجولة من تورونتو الكندية في السادس من فبراير، ثم تنتقل إلى بروكلين في نيويورك في السابع من نفس الشهر، لتواصل بعدها إلى سان دييجو في الثالث عشر من فبراير، وتختتم باحتفالية خاصة في ديترويت ليلة عيد الحب، الرابع عشر من فبراير.

