بعد غياب 8 سنوات.. عبلة كامل تعود وتثير ضجة بـ”إعلان”

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية بأخبار عن عودة الفنانة المصرية عبلة كامل إلى الأضواء من جديد، بعد غياب استمر لمدة 8 سنوات، والعودة هذه المرة مختلفة كلياً حيث ستشارك في حملة إعلانية ضخمة لإحدى شركات الاتصالات المصرية في شهر رمضان، وليس في عمل تلفزيوني

فيما تساءل نشطاء “السوشيال ميديا” حول ما إذا كانت ستظهر عبلة كامل بالفعل في الحملة الإعلانية أم أن ظهورها سيكون باستخدام الذكاء الاصطناعي وليس بشخصها، فيما التزمت الفنانة الصمت حتى الآن ولم تكشف التفاصيل.

وتم تداول أنباء عن مشاركة عدد كبير من النجوم مع الفنانة المصرية في الإعلان التجاري من أبرزهم منة شلبي وياسمين عبد العزيز.

رسالة صوتية

يذكر أن الفنانة عبلة كامل كانت خرجت من عزلتها منذ قرار ابتعادها عن الساحة الفنية، لتعلن عن حالتها الصحية في ديسمبر الماضي، من خلال تعليق صوتي بعد غياب دام لسنوات بعد تداول أنباء حينها حول دخولها المستشفى، على خلفية صدور قرار رئاسي لعلاجها على نفقة الدولة.

وخلال الرسالة الصوتية التي أرسلتها لبرنامج الإعلامية المصرية لميس الحديدي عبر قناة “النهار”، أكدت عبلة كامل أنها في حالة صحية جيدة، بعد فترة من خضوعها لعدة عمليات مؤخرا، موضحة أنها تتلقى العلاج على نفقتها الخاصة، وليست في حاجة إلى دعم مادي.

كما أشارت في رسالتها إلى قرار إدراج اسمها ضمن قائمة الفنانين الذين شملهم القرار الرئاسي بشأن العلاج على نفقة الدولة.

أما آخر ظهور للفنانة المصرية كان في سلسلة مسلسلها التلفزيوني “سلسال الدم – الجزء الخامس” والذي تم عرضه عام 2018.

بينما في السينما كان آخر أعمالها “فيلم الكبار”، بطولة عمرو سعد عام 2010.

العربيه نت