شاهد بالصور.. كان في طريقه للتوقيع لفريق الخرطوم.. لاعب سوداني يتعرض لإصابة نتيجة انفجار “دانة” تسببت في بتر يده ورجله والنادي يكرمه بعقد مدى الحياة

في لمسة وفاء وجدت الإشادة والتقدير داخل الوسط الرياضي بالسودان, قام نادي الخرطوم الوطني, بتوقيع عقد مع اللاعب عمر دفع الله, مدى الحياة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن اللاعب الملقب بــ”لوكا”, له قصة مأسواوية, حيث كان في طريقه للتوقيع لنادي الخرطوم الوطتي, خلال فترة التسجيلات التي انتهت مؤخراً.

لكنه وقبل الذهاب للتوقيع تعرض لحادثة انفجار “دانة”, تسببت في بتر يده وقدمه, ليرد له النادي العاصمي الجميل ويوقع معه عقد مدى الحياة.

ووفقاً لما نقل محرر موقع النيلين, من صفحات رياضية سودانية, فقد وقع اللاعب المصاب أمام نائب رئيس أتحاد كرة القدم أٍامة عطا المنان.

وواصل نادي الخرطوم الوطني, لفتاته الجميلة وقام بحجب الرقم 10 الذي اختاره مدى الحياة, على أن لا يرتديه لاعب آخر بصفوف الفريق.

ياسين الشيخ _ النيلين