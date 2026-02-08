ليفربول يخسر أمام السيتي وهالاند يعود لهز الشباك ويكسر عقدة أنفيلد

عاد النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، لهز الشباك في البريميرليج مجددًا، بعد صيام دام 3 مباريات متتالية، وذلك في مرمى ليفربول، مساء اليوم الأحد، في الجولة 25 بالبريميرليج.

وأحرز هالاند هدف الفوز القاتل لمان سيتي (2-1)، من ركلة جزاء، في الدقيقة 90+3، ليمنح فريقه 3 نقاط ثمينة في صراع الفوز بلقب البريميرليج.

ويعتبر هذا الهدف تاريخيًا بالنسبة لهالاند، إذ أنه الأول على ملعب أنفيلد، بقميص مانشستر سيتي، بعدما انضم إلى النادي الإنجليزي عام 2022.

أحرز دومينيك سوبوسلاي هدف التقدم للريدز في الدقيقة 74 عبر تسديدة صاروخية من ركلة حرة مباشرة، وتعادل برناردو سيلفا للسيتزنز في الدقيقة 84، قبل أن يسجل هالاند هدف الفوز لصالح مان سيتي في الوقت القاتل.

ورفع مانشستر سيتي بعد هذا الفوز المثير رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثاني، ويواصل مطاردة آرسنال المتصدر (56 نقطة)، فيما تجمد رصيد ليفربول عند 39 نقطة في المركز السادس.

يشار إلى أن هالاند ابتعد كثيرًا عن التهديف في البريميرليج، حيث سجّل هدفين فقط في آخر 8 مباريات للسيتزينز، علمًا بأنه يحتل صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 21 هدفًا.

كووورة