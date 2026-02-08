مجموعة الهلال السوداني.. صنداونز يقتنص التعادل ويبقي آمال التأهل في دوري الأبطال

اقتنص فريق ماميلودي صنداونز نقطة التعادل من مواجهة مضيفه سانت إيلوا لوبوبو الكونغولي، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا، للموسم الحالي 2025-26.

سانت إيلوا لوبوبو نجح في التقدم مبكرًا بالنتيجة عن طريق هينوك موليا في الدقيقة 19.

لكن صنداونز تمكن من إدراك التعادل بتوقيع جايدن أدامز، في الدقيقة 55 من الشوط الثاني.

ماميلودي صنداونز تفادى الخسارة ليصل إلى 6 نقاط في جدول ترتيب المجموعة، ويبقي آمال التأهل قائمة للدور ربع النهائي.

حتى أن سانت إيلوا لوبوبو الذي فرط في الفوز واكتفى بنقطة التعادل، لا يزال لديه 5 نقاط، ولم يفقد آمال التأهل بشكل نهائي، ليتأجل الحسم للجولة الختامية.

ويستضيف ماميلودي صنداونز نظيره فريق مولودية الجزائر، في بريتوريا، بالجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات، وهي مواجهة تحظى بأهمية كبرى لأنها ستكون مؤثرة بشكل مباشر في تحديد هوية المتأهلين للدور المقبل.

يلا كورة