ليفربول يستقر على رحيل الفرعون المصري ويحدد البديل

ذكرت تقارير صحفية، أن نادي ليفربول الإنجليزي استقر على رحيل محمد صلاح عن صفوف الريدز بعدما حدد بديل الفرعون المصري.

وأكدت صحيفة «ديلي إكسبريس» البريطانية الشهيرة، أن نادي ليفربول حدد بديل الدولي المصري محمد صلاح من أجل تعويض رحيله مستقبلًا.

وأضافت الصحيفة أن نادي ليفربول بدأ التحرك لضم الجناح الإيفواري الشاب يان ديوماندي لاعب فريق لايبزيج الألماني، في صفقة من المتوقع أن تبلُغ قيمتها المالية 87 مليون جنيه إسترليني.

ولفت ديوماندي أنظار نادي ليفربول بسبب سرعته الفائقة، بالإضافة إلى تمركزه في أكثر من مركز في خط الهجوم، كما يواجه الريدز منافسه شرسة من جانب فريقي آرسنال ومانشستر يونايتد على تلك الصفقة.

الشرق القطرية