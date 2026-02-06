برشلونة يتلقى خبرا سيئا بشأن لاعبه الشاب

أعلن نادي برشلونة، الخميس، انتهاء موسم لاعبه الشاب روجر مارتينيز لاعب فريق الرديف برشلونة أتلتيك، بعد تعرضه لإصابة قوية في الركبة استدعت تدخلا جراحيا عاجلا.

وأوضح النادي الكتالوني، في بيان طبي رسمي، أن مارتينيز خضع لعملية جراحية ناجحة لعلاج تمزق في الغضروف المفصلي الخارجي للركبة اليمنى، مؤكدا أن فترة غيابه ستطول نسبيا بسبب طبيعة الإصابة.

وتأتي هذه الإصابة في توقيت صعب بالنسبة للاعب الشاب، الذي كان يسعى لإثبات نفسه مع الفريق الرديف، على أمل نيل فرصة الصعود إلى الفريق الأول تحت قيادة المدرب الألماني هانز فليك.

وأشار البيان إلى أن مدة غياب مارتينيز ستتراوح بين خمسة وستة أشهر، ما يعني عمليًا نهاية موسمه الحالي، على أن يبدأ برنامج التعافي والتأهيل خلال الأشهر المقبلة استعدادًا للعودة مع انطلاقة الموسم الجديد.

واختتم برشلونة بيانه برسالة دعم معنوية للاعب، جاء فيها:”الكثير من التشجيع يا روجر!”، في إشارة إلى مساندة النادي له خلال رحلة التعافي.

روسيا اليوم