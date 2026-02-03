مانشستر سيتي يهزم أندية أوروبا ويحسم معركة بقاء عمر مرموش

نجح نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في الحفاظ على خدمات نجمه المصري عمر مرموش، لاعب منتخب مصر، رغم الاهتمام الكبير الذي أبدته خمسة أندية أوروبية بارزة للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية التي انتهت في أوروبا، مستفيدة من القدرات الفنية والتهديفية العالية التي يمتلكها اللاعب

وتصدر اسم عمر مرموش عناوين الميركاتو الشتوي، بعدما كشف موقع «ترانسفير ماركت» المتخصص في أسعار وانتقالات اللاعبين، عن دخول خمسة أندية كبرى في سباق التعاقد مع النجم المصري، بهدف تعزيز خطوطها الهجومية في المرحلة الحاسمة من الموسم.

وضمت قائمة الأندية المهتمة خدمات مرموش كلًا من: بوروسيا دورتموند الألماني، وجالاتا سراي التركي، وأستون فيلا وتوتنهام هوتسبير الإنجليزيين، إلى جانب أتلتيكو مدريد الإسباني، في ظل قناعة هذه الأندية بقدرة اللاعب على إحداث إضافة فنية فورية.

وجاء هذا الاهتمام في وقت لم يحظَى فيه عمر مرموش بمشاركات منتظمة مع مانشستر سيتي هذا الموسم، تحت قيادة المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، وهو ما فتح باب التكهنات حول إمكانية رحيله، سواء على سبيل الإعارة أو الانتقال النهائي.

إلا أن موقع «فوتبول إنسايدر» الإنجليزي كشف أن إدارة مانشستر سيتي حسمت موقفها بشكل نهائي، وقررت الإبقاء على عمر مرموش وعدم السماح برحيله قبل إغلاق سوق الانتقالات الشتوية، رغم تلقي النادي عروضًا واهتمامًا مباشرًا من فنربخشة وجالاتا سراي التركيين.

وأوضح التقرير أن قرار الإبقاء على النجم المصري يأتي في إطار رغبة جوارديولا في الحفاظ على قوام الفريق كاملًا، مع اشتداد المنافسة على البطولات المحلية والقارية، بالتزامن مع سعي مرموش للحصول على دقائق لعب أكبر خلال النصف الثاني من الموسم.

وشارك عمر مرموش أساسيًا في مباراة مانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون على ملعب «الاتحاد»، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ونجح في تسجيل هدف، ليعزز القناعة داخل النادي بأهمية استمرار جميع العناصر المتاحة، خاصة مع مساعي السيتي لتقليص الفارق مع أرسنال في سباق الصدارة.

وسجّل عكر مرموش بذلك هدفه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، منهياً فترة صيام تهديفي امتدت لنحو 8 أشهر، حيث يعود آخر أهدافه في البريميرليج إلى 20 مايو 2025 أمام بورنموث، بينما كان آخر أهدافه بشكل عام يوم 29 أكتوبر الماضي خلال مواجهة سوانزي سيتي في كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

وكان اسم عمر مرموش قد ارتبط بالانتقال إلى أستون فيلا وتوتنهام منذ انطلاق فترة الانتقالات الشتوية، إلا أن مصادر مقربة من النادي أكدت أن إتمام أي صفقة بات شبه مستحيل، في ظل تمسك مانشستر سيتي ببقاء اللاعب حتى نهاية الموسم على الأقل.

ويُعد عمر مرموش من أبرز الصفقات المؤثرة في صفوف مانشستر سيتي منذ انضمامه قادمًا من آينتراخت فرانكفورت في يناير 2025 مقابل 59 مليون جنيه إسترليني، حيث سجل 7 أهداف في 16 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز خلال النصف الثاني من الموسم الماضي، مؤكدًا قيمته الفنية الكبيرة داخل صفوف الفريق السماوي

اليوم السابع