مفاجأة.. رونالدو يعارض انتقال بنزيما إلى الهلال

يرفض البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر، انتقال الفرنسي كريم بنزيما مهاجم اتحاد جدة إلى صفوف الهلال خلال الموسم الحالي.

وكتب الصحفي التركي الشهير “ياجيز سابونجو أوجلو” على حسابه بمنصة “إكس”: “يعارض كريستيانو رونالدو انتقال كريم بنزيما إلى صفوف الهلال بحجة أن هذه الخطوة ‘ستضر بمبدأ المنافسة العادلة'”.

وأضاف: “في غضون ذلك، تستمر المحادثات بين أطراف النزاع؛ الهلال، والاتحاد، ووكيل أعمال بنزيما، وإدارة دوري المحترفين السعودي، سعيًا لإيجاد حل لهذه الأزمة”.

وأفاد التقارير أن كريم بنزيما يواجه طريقًا مسدودًا مع إدارة نادي الاتحاد، نتيجة الخلافات القائمة بشأن مستقبله التعاقدي، وعدم التوصل إلى اتفاق حول تمديد عقده أو تعديل بنوده، في ظل اختلاف وجهات النظر بين الطرفين حول المشروع الرياضي للفريق في الفترة المقبلة.

وأوضحت المصادر نفسها أن إدارة الهلال تقدمت بعرض رسمي لضم بنزيما، مستغلة حالة عدم الاستقرار التي يعيشها اللاعب مع ناديه الحالي، ورغبتها في تعزيز خط الهجوم بلاعب يمتلك الخبرة والقيمة الفنية العالية، خاصة مع وجود استحقاقات مهمة محليًا وقاريًا في الأفق.

وفي الوقت نفسه، أكدت شبكة “فوت ميركاتو” الفرنسية أن صندوق الاستثمارات السعودي لم يعط الموافقة على انضمام بنزيما إلى الهلال، رغم أن اللاعب بات منفتحًا على الخطوة.

جدير بالذكر أن بنزيما انضم لصفوف الاتحاد في صيف 2023، بعد رحلة تاريخية مع ريال مدريد، حيث قاد “العميد” لتحقيق ثنائية الدوري وكأس الملك بالموسم الماضي.

كووورة