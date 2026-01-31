شرط يمنح حمزة عبدالكريم مزاملة لامين يامال وليفاندوفسكى فى برشلونة

أتم برشلونة إجراءات التوقيع مع حمزة عبدالكريم، نجم الأهلى الشاب، لينتقل إلى النادى الكتالونى خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وحسبما ذكرت صحيفة «سبورت» الإسبانية، فإن المسؤولين فى النادى لديهم حماس كبير بشأن المهاجم الشاب، بحيث إذا قدم أداءً جيدًا فسينضم إلى الفريق الأول فى معسكر الإعداد للموسم الجديد الصيف المقبل، ومزاملة نجوم البارسا كـ لامين يامال وروبرت ليفاندوفسكى.

وكان الصحفى الموثوق، فابريزيو رومانو، قد أكد أن برشلونة سيضم حمزة عبدالكريم إلى صفوفه على سبيل الإعارة، مع خيار الشراء.

وسيكون حمزة عبدالكريم فى البداية ضمن صفوف فريق الرديف فى برشلونة، ومن المقرر أن يسافر إلى البارسا، غدًا السبت، لإجراء الفحوصات الطبية، قبل الإعلان الرسمى.

المصري اليوم