تحرك رسمي بعد تصريحات مذيعة قناة الزمالك

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر استدعاء الممثل القانوني لقناة الزمالك، على خلفية المخالفات التي شهدتها إحدى حلقات برنامج “زمالك نيوز”.

وقالت لجنة الشكاوى بالمجلس، في بيان رسمي نشر عبر صفحتها على موقع “فيسبوك”، الأحد، إن القرار جاء بعد رصد مخالفة في الحلقة التي قدمتها الإعلامية فرح علي على قناة الزمالك.

وجاء في البيان: “بناء على ما أسفرت عنه أعمال الإدارة العامة للرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتوصية لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي برئاسة عبدالسلام النجار، قررت لجنة الشكاوى برئاسة عصام الأمير، وكيل المجلس، استدعاء الممثل القانوني لقناة الزمالك لجلسة استماع غدا الاثنين، بشأن ما تضمنته حلقة برنامج (زمالك نيوز) المذاعة بتاريخ 12 مارس الجاري، تقديم فرح علي، من مخالفات للأكواد الإعلامية الصادرة عن المجلس”.

وخسر نادي الزمالك أمام إنبي بهدف في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء الماضي، والمؤجلة من الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وبعد المباراة تم تداول مقطع فيديو لأقطاي عبد الله بعد استبداله وهو يبصق تجاه جماهير الزمالك. كما وجه لاعب إنبي بجانب إشارة ترى جماهير الزمالك أنها “استفزازية”.

وكانت مقدمة برنامج “زمالك نيوز” قد وجهت انتقادات للاعب إنبي أقطاي عبد الله عقب مباراة الفريقين، التي أقيمت مساء الأربعاء الماضي.

وشنت المذيعة فرح علي هجوما لاذعا على أقطاي عبد الله لاعب، بقولها: “أنت عايش في وهم ويجب أن تستفيق منه.. اسمك مازال بالقلم الرصاص”.

وأضافت: “أنت لاعب لا يعرفك أحد، وبدأت مسيرتك بمعاداة جماهير الزمالك، وهو ما سيؤثر فيك مستقبلا”.

وتحدثت بنبرة بها تهديد ووعيد للاعب، قائلة: “لو جماهير الزمالك وضعتك في دماغها.. صعب جدا تكمل مسيرتك..”.

من جانبه، أوضح أقطاي عبد الله في تصريحات إذاعية أن ما جرى كان “سوء تفاهم”، مؤكدا أنه لم يقصد الإساءة إلى جماهير الزمالك.

وقال: “الأمر لا علاقة له بالألوان، وعندما خرجت من الملعب فوجئت بإلقاء زجاجات مياه من جماهير الزمالك، كما أن أحد إداريي النادي تلفظ ضدي بشكل غير لائق”.

وأضاف أن بعض لاعبي الزمالك اعتدوا عليه عقب نهاية المباراة أثناء الاحتفالات.

واختتم تصريحاته مؤكدا أن ما تردد عن انتمائه للنادي الأهلي غير صحيح، مشيرا إلى أن هذه المعلومات مصدرها صفحات مزيفة، وأنه يشجع وينتمي فقط إلى نادي إنبي الذي يلعب في صفوفه.

