في عالم كرة القدم، حيث تقاس العظمة غالبا بخبرة السنين، ينفرد سجل كأس العالم بأسماء استثنائية تحدت قوانين الزمن وخطت تاريخها قبل أوانه.

وفي هذا التقرير، نستعرض قائمة بأصغر اللاعبين الذين تذوقوا طعم المجد العالمي، يتصدرهم الأسطورة البرازيلية بيليه، الذي أعاد تعريف مفهوم السن في كرة القدم بتتويجه التاريخي وعمره 17 عاما فقط، ليخلد اسمه كأصغر لاعب يتوج بلقب كأس العالم في تاريخ البطولة.

وضمن قائمة المراهقين المتوجين بكأس العالم، يبرز “الظاهرة” البرازيلي رونالدو، والنجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي يواصل تألقه مع منتخب فرنسا ونادي ريال مدريد.

قائمة أصغر اللاعبين المتوجين بلقب كأس العالم:

1- البرازيلي بيليه – 17 سنة و249 يوما (نسخة عام 1958).

2 البرازيلي رونالدو – 17 سنة و298 يوما (1994).

3- الإيطالي جوزيبي بيرغومي – 18 سنة و174 يوما (1982).

4- البرازيلي كوتينيو – 19 سنة و6 أيام (1962).

5- البرازيلي ماركو أنتونيو – 19 سنة و135 يوما (1970).

6- الفرنسي كيليان مبابي – 19 سنة و207 أيام (2018).

7- البرازيلي مازولا – 19 سنة و309 أيام (1958).

8-الأوروغوياني روبن موران – 19 سنة و344 يوما (1950).

9- الإيطالي فيليتشي بوريل – 20 سنة و66 يوما (1934).

10- البرازيلي كاكا – 20 سنة و69 يوما (2002).

المصدر: RT