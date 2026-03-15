النصر يغرد في الصدارة بخماسية في الخليج … والهلال بهدف في الفتح يخطف الوصافة

عاد البرتغالي جواو فيلكس مهاجم فريق النصر إلى التسجيل، مساهمًا بهدفين وتمريرة حاسمة في انتصار فريقه على الخليج 5-0.وجاءت أهداف النصر عن طريق : عبدالله الحمدان ، أيمن يحي ، جواو فيليكس ” هدفين ” و أنجيلو غابريل.

وجاء هدفا فيلكس بعد 14 مباراة لم يتمكن فيها من إضافة رصيد إلى أهدافه فهبط من صدارة الهدافين وبهذا الفوز العريض يتصدر النصر فرق الدوري أولا ب 67 نقطة أولا ، بفارق 3 نقاط عن الهلال صاحب المركز الثاني ، و 5 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثالث .وفاز الهلال في مباراة صعبة أمام الفتح في الأحساء 1-0، بهدف الصربي سيرجي سافيتش.

وحقق الشباب انتصاره السابع في الموسم، متخطيًا ضيفه الأخدود 2-0، بهدفي المغربي عبد الرزاق حمد الله، والبلجيكي يانيك كاراسكو.

وهذا الانتصار الثالث للمدرب الجزائري نور الدين زكري في المباراة الخامسة له بعد خلافة الإسباني إيمانويل الغواسيل.

وتقدم الهلال للمركز الثاني بعد خسارة الأهلي من القادسية 3-2، بـ 64 نقطة، مع الفارق نفسه البالغ 3 نقاط من النصر المتصدر، بينما تراجع الأهلي للمركز الثالث برصيده السابق 62 نقطة.

