شاهد بالفيديو.. أركو مناوي يفاجئ المتابعين بإجراء حوار مع أسطورة كرة القدم السودانية “جكسا” ويكشف عن ميوله الرياضي

فاجأ حاكم إقليم دارفور, المراشال مني أركو مناوي, متابعيه على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, بإجراء مقابلة مع أحد أساطير كرة القدم السودانية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قام مناوي, بزيارة للاعب الهلال, في الزمن الجميل نصر الدين عباس, الشهير باسم “جكسا”, في منزله.

وتحدث جكسا, خلال المقابلة التي أجراها معه حاكم إقليم دارفور, عن مشواره الرياضي, مؤكداً أنه قام بإعداد كتاب يوثق لمشواره في كرة القدم.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ألمح مني أركو مناوي, خلال الحوار لتشجيعه نادي المريخ, الند التقليدي للهلال, حيث وضح ذلك خلال حديث الأسطورة جكسا, عن انتقال بعض اللاعب للمريخ.

محمد عثمان _ النيلين