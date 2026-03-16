ريال مدريد يستعيد مبابي وبيلنغهام قبل ملاقاة مانشستر سيتي

عاد كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، لقائمة الفريق التي ستواجه مانشستر سيتي، الثلاثاء، في إياب دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا.

ولم يلعب المهاجم الفرنسي منذ 21 فبراير الماضي بسبب مشكلة في الركبة. وغاب مبابي عن خمس مباريات في كافة المسابقات، بما في ذلك الفوز بثلاثة أهداف نظيفة على مانشستر سيتي في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي.

واختير مبابي ضمن قائمة ضمت 26 لاعباً أعلنها النادي، يوم الاثنين. وضمت أيضا القائمة جود بيلنغهام، الذي يتغيب عن الفريق منذ الأول من فبراير بسبب إصابة في الفخذ.

ويعقد ألفارو أربيولا، المدير الفني للريال، المؤتمر الصحافي لفريق في وقت لاحق من يوم الاثنين، وربما يوضح ما إذا كان مبابي وبيلنغهامفي حالة جيدة بما يكفي للمشاركة في المباراة منذ البداية من عدمه.

العربية نت