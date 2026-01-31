التعادل الإيجابي يحسم مباراة الأهلي المصري والشباب التنزاني

حسم التعادل الإيجابي (1-1) مواجهة الأهلي المصري ويانج أفريكانز التنزاني، التي أُقيمت مساء اليوم السبت على ملعب «أماني» في زنجبار، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2025-2026.

وافتتح فريق يانج أفريكانز التسجيل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول (45+1)، عن طريق إبراهيم حمد، بعدما استغل عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء، وصلت إليه وسط ارتباك دفاعي من جانب المالي أليو ديانج، ليسدد الكرة بنجاح في شباك الأهلي.

وفي الشوط الثاني، نجح الأهلي في إدراك التعادل عند الدقيقة 61، بعدما سجل أليو ديانج هدف المارد الأحمر، إثر ركلة ركنية نفذها زيزو داخل منطقة الجزاء، وصلت إلى تريزيجيه الذي هيأ الكرة لزميله ديانج، ليسددها الأخير بقوة داخل المرمى.

وبهذه النتيجة، واصل

الأهلي صدارته لترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط، محافظًا على فارق الثلاث نقاط مع يانج أفريكانز صاحب المركز الثاني.

يُذكر أن الأهلي كان قد حقق الفوز في مواجهة الذهاب التي أُقيمت الأسبوع الماضي على استاد برج العرب، بنتيجة 2-0، بفضل هدفي محمود حسن تريزيجيه.

كووورة