وليد الفراج ينتقد كريستيانو وبنزيما برسالة لاذعة

الثنائي أثار الجدل في الساعات الماضية

انتقد الإعلامي السعودي، وليد الفراج، كريستيانو رونالدو، نجم النصر، وكريم بنزيما، مهاجم الاتحاد، بعد موقفهما في الساعات الماضية.

وتمرد بنزيما، على اتحاد جدة، بسبب رفضه عرض تجديد عقده، وهناك تقارير تؤكد أنه سينتقل للهلال.

أما رونالدو ،فيرفض خوض مباراة الرياض اليوم، وأكدت تقارير “أنه مستاء من إدارة صندوق الاستثمارات العامة السعودي، والمعاملة غير المتكافئة التي يتلقاها من الاتحاد المحلي مقارنةً بمنافسيه، وخاصةً الهلال”.

وعلق الفراج على ما يحدث، عبر حسابه على “إكس”، قائلا: “تخيل لاعب في مان سيتي يرفض أن يلعب مباراة احتجاجا على قرارات مالك النادي، ولاعب آخر في الآرسنال يتوقف عن المباريات للمرة الثانية بسبب عدم موافقته على عرض التجديد ماليا”.

وتابع: “تخيل بس، لأنه من المستحيل أن يتجرأ أي لاعب على فعلها في الدوري الإنجليزي، هكذا تدار الدوريات الكبرى”.

كووورة