برشلونة يعلن تعاقده مع حمزة عبد الكريم خلال ساعات

يستعد نادي برشلونة الإسباني خلال الساعات المقبلة للإعلان رسميًا عن تعاقده مع المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم، قادمًا من صفوف النادي الأهلي، وذلك قبل إسدال الستار على فترة الانتقالات الشتوية الحالية في إسبانيا.

حمزة عبد الكريم يطرق أبواب برشلونة

وخضع حمزة عبد الكريم للفحوصات الطبية تمهيدًا لإتمام انتقاله إلى فريق برشلونة أتلتيك، بعدما غادر القاهرة ووصل إلى مدينة برشلونة مساء السبت، حيث كان في استقباله وكيل أعماله كريستيان إميل، لاستكمال الإجراءات النهائية للصفقة.

ويُعد اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الإفريقية، بفضل إمكانياته البدنية المميزة التي يبلغ طولها 1.85 متر، إلى جانب قدرته التهديفية العالية بقدمه اليسرى. وسبق لعبد الكريم المشاركة في 9 مباريات مع الفريق الأول بالنادي الأهلي، كما سجل 12 هدفًا خلال 17 مباراة دولية مع منتخب مصر تحت 17 عامًا.

مفاجأة مدوية تنتظر حمزة عبد الكريم في برشلونة

وكشفت تقارير صحفية إسبانية، أبرزها صحيفة «سبورت»، أن انتقال حمزة عبد الكريم يأتي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، مع أحقية الشراء النهائي مقابل 3 ملايين يورو، ترتفع إلى 5 ملايين يورو وفقًا لمكافآت مرتبطة بمستوى اللاعب وأدائه.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب سيكون تحت أنظار المدير الفني للفريق الأول، الألماني هانز فليك، على أن يتم تقييمه خلال معسكر الفريق الصيفي المقبل، مع إمكانية تصعيده ومزاملته للنجم لامين يامال، حال تألقه مع برشلونة أتلتيك خلال الفترة المتبقية من الموسم.

وأضافت التقارير، أن التعاقد مع حمزة عبد الكريم يهدف إلى تدعيم الخط الهجومي للفريق الرديف، الذي عانى من كثرة الإصابات مؤخرًا، حيث يُتوقع أن يكون اللاعب جاهزًا للمنافسة منذ اليوم الأول، والمساهمة في تحسين النتائج خلال المرحلة الحاسمة من الموسم في إطار سعي الفريق للصعود.

وأوضحت الصحيفة، أن عبد الكريم لفت الأنظار خلال مشاركته في بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا التي أقيمت في قطر، بفضل قوته التهديفية، وتحركاته الذكية داخل منطقة الجزاء، وروحه القتالية العالية، فضلًا عن قدرته على الانسجام السريع، وهي مواصفات تتماشى مع متطلبات كشافي برشلونة.

ورغم اهتمام عدة أندية أوروبية كبرى بخدمات اللاعب، من بينها بايرن ميونخ الألماني، نجح برشلونة في حسم الصفقة ضمن خطته الاستراتيجية الرامية إلى استقطاب المواهب الشابة عالميًا، خاصة من القارة الإفريقية، في ظل السياسة الجديدة التي ينتهجها النادي للتعامل مع تحدياته المالية والبحث عن بدائل واعدة بعيدًا عن الصفقات مرتفعة التكلفة.

