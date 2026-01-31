الهلال يهزم صن داونز وينفرد بالصدارة ويضع قدما في دور الثمانية

حقق الهلال مساء اليوم فوزا مستحقا على صن داونز الجنوب أفريقي بهدفين مقابل هدف، في الجولة الرابعة لدوري الأبطال مرحلة المجموعات باستاد أماهورو بكيغالي، ووصل برصيده الي 8 نقاط متصدرا مجموعته عن جدارة .

جاء الشوط الأول قويا تبادل فيه الفريقان الهجمات وكان الهلال الأوفر هجوما عن طريق “جان كلود” و”كواليبالي” في الاطراف ، ومحمد عبد الرحمن في العمق ، وفي الدقيقة الأخيرة توج الهلال تفوقه بهدف من ركلة جزاء حين أجبر لاعب الهلال “عبد الرؤوف” حارس صن داونز على الوقوع في المحظور ليضع قائد الهلال “محمد عبد الرحمن” الهلال في المقدمة بهدف انتهى عليه الشوط الأول .

مع إنطلاقة الشوط الثاني عزز “جان كلود” تقدم الهلال بهدف رائع من خارج الصندوق ، واستطاع البديل “ساليس” ان يقلص الفارق لصن داونز، وحاول بعده الفريق الضيف معادلة النتيجة لكنه إصطدم بعزيمة الأزرق و بدفاع محكم وحارس مرمي بارع ، وكاد “كواليبالي” ان يضيف الثالث للهلال بمجهود فردي رائع ، وواصل الهلال تماسكه حتى نهاية المباراة بنتيجة هدفين مقابل هدف ، ليكتمل الهلال بدرا في سماء كيغالي ويحقق فوزا مهما ومستحقا على أحد أقوى أندية القارة.

وينتقل الهلال في الجولة الخامسة الي الجزائر لمواجهة مولودية، فيما يواجه صن داونز فريق سانت لوبوبو الكونغولي .

سونا