ليفربول يخطف جاكيه من تشيلسي في صفقة ضخمة

تفوق نادي ليفربول على تشيلسي في سباق التعاقد مع المدافع الفرنسي جيريمي جاكيه من رين مقابل مبلغ قد يصل إلى 80 مليون دولار، وفقا لتقارير إعلامية بريطانية الاثنين.

ومن المقرر أن يبقى جاكيه (20 عاما) مع رين على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري قبل أن ينتقل رسميا إلى ليفربول في الصيف المقبل.

ونجح ليفربول في حسم الصفقة لصالحه، بعد أن أجرى تشيلسي محادثات مع رين الشهر الماضي، وبدا أن الأمور المالية والبنود الشخصية لن تشكل عائقا أمام إتمام الصفقة لمصلحة النادي اللندني ومع ذلك تشير المعلومات إلى أن الوضع تغير بعد الأنباء التي ترددت عن تجاه تشيلسي لإنهاء إعارة مامادو سار إلى ستراسبورغ.

ومع اقتراب المدافع إبراهيما كوناتيه من مغادرة ليفربول خلال الميركاتو الصيفي مع انتهاء عقده وعدم التوصل إلى اتفاق لتمديده حتى اللحظة، يبرز اسم جاكيه كخيار واعد لتعزيز مركز الدفاع في التشكيلة الأساسية لـ”الريدز” في المرحلة المقبلة.

ويعتقد جاكيه، الذي يمثل منتخب فرنسا للشباب، أن فرصة المشاركة بانتظام كأساسي قد تكون أكثر واقعية في ليفربول مقارنة باحتمال انتقاله إلى تشيلسي، حيث قد يواجه منافسة شرسة على مكانه في تشكيلة “البلوز” الموسم المقبل.

وشارك جاكيه في 18 مباراة مع رين هذا الموسم وقدم أداء لافتا منذ تخرجه من أكاديمية النادي مما جعله هدفا للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى.

روسيا اليوم