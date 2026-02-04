الزمالك يواجه كهرباء الإسماعيلية الليلة بالدوري بحثا عن مواصلة الانتصارات

يلتقى اليوم الاربعاء، الفريق الاول لكرة القدم بنادى الزمالك مع نظيره كهرباء الإسماعيلية فى الثامنة مساءا بالجولة السابعة عشر من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

ويخوض الزمالك المباراة بمعلومات مرتفعة بعد الفوز فى اخر مباراة خاضها أمام المصرى البورسعيدى بالكونفدرالبة، والتى تمكن من خلالها الفريق الأبيض من صدارة ترتيب مجموعته بالبطولة.

معتمد جمال يسعى لمواصلة الانتصارات مع الزمالك

ويسعى معتمد جمال المدير الفنى للفريق لمواصلة الانتصارات حيث ألتقي الزمالك مع بتروجت ببطولة الدورى بمنافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدورى، وفاز فيها، الأبيض أيضا بهدفين مقابل هدف، رغم الغيابات التى عانى منها الفريق خلال الفترة الأخيرة.

ويغيب عن المباراة حسام عبدالمجيد لحصوله على الإنذار الثالث، وكذلك نبيل عماد دونجا بعد إنهاء إجراءات انتقاله للنجمة السعودى، بالإضافة لغياب مح شحاتة للتأهيل من الإصابة وكذلك محمود جهاد وأحمد ربيع، بينما يغيب عواد على خلفية أزمته مع النادى.

واستقر معتمد جمال على الدفع بمحمد إسماعيل لتعويض غياب حسام عبدالمجيد، بينما يستعين بالسيد أسامة ويوسف وائل فرنسى فى مركز دونجا.

ترتيب الزمالك وكهرباء الإسماعيلية فى الدوري

ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 25 نقطة بعد أن فاز فى 7 مباريات وتعادل فر 4 وخسر اثنان، فى المقابل يقع كهرباء الإسماعيلية بالمركز العشرون برصيد 11 نقطة بعد أن فاز فى 3 مباريات و تعادل فى اثنان وخسر 10 مواجهات.

ويسعى رضا شحاتة لتحقيق الفوز الاول على الزمالك ، خاصة وان الفريقين التقيا من قبل فى مواجهتين ، كأس مصر وكأس عاصمة مصر ، وفاز الزمالك فى واحدة وتعادل فى الاخرى.

كما يحاول رضا شحاتة تحسين وضع الفريق فى جدول ترتيب الدوري، والتواجد فى منطقة امنة بالترتيب، متسلحا بالصفقات التى ابرمها النادى خلال الايام الفليلة الماضية وكذلك بالدعم الجماهيرى الذى طلبه النادى فى البيان الذى تم إصداره مؤخرا من الإدارة.

واصدر كهرباء الإسماعيلية بيانا يؤكد فيه على أهمية الحضور الجماهيري لمؤازرة اللاعبين خلال هذه المواجهة المرتقبة، لما له من دور كبير في دعم الفريق وتحفيزه.

وأوضح نادي كهرباء الإسماعيلية أنه تقرر إتاحة عدد من التذاكر المجانية للجماهير الراغبة في حضور اللقاء، بشرط امتلاك بطاقة (Fan ID).

