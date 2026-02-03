مصر.. شوبير يكشف عن مفاجأة تتعلق بأزمة إمام عاشور مع النادي الأهلي

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير عن مفاجأة تتعلق بأزمة إمام عاشور لاعب وسط النادي الأهلي في ظل الجدل الدائر حول تخلفه عن السفر مع بعثة الفريق إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز.

ولفت شوبير خلال تصريحاته التلفزيونية إلى تفاصيل مهمة تتعلق بإصابة سابقة تعرض لها إمام عاشور أثناء مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية حيث أصيب اللاعب بكسر في عظمة الترقوة خلال مواجهة إنتر ميامي.

وأكد شوبير أن النادي الأهلي تحمل كامل تكاليف العملية الجراحية التي خضع لها اللاعب في الكتف موضحا أن الجراحة لم تكن على نفقة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بل تكفل بها الأهلي بالكامل، بل إن جزءا كبيرا من عائدات مشاركة الفريق في البطولة تم توجيهه لعلاج اللاعب.

وأضاف أن الأهلي لم يتأخر مطلقا في دعم إمام عاشور طبيا أو ماليا مشيرا إلى أن اللاعب عقب عودته من الإصابة تعرض للإصابة بفيروس A وهو ما أبعده عن الملاعب لأكثر من ثلاثة أشهر، ليصل إجمالي فترة غيابه وعدم الجاهزية الكاملة إلى ما يقرب من ثمانية أشهر، قبل أن يستعيد مستواه تدريجيا.

وكان النادي الأهلي قد قرر توقيع غرامة مالية قدرها مليون ونصف المليون جنيه على إمام عاشور إلى جانب إيقافه لمدة أسبوعين، مع خضوعه للتدريب الفردي خلال فترة العقوبة، وذلك بعد تغيبه عن السفر مع بعثة الفريق المتجهة لمواجهة يانغ أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا.

وقال وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي إن “عقوبة إمام عاشور تنتهي يوم 11 فبراير المقبل وهو يوم مباراة الفريق أمام الإسماعيلي، وفي اليوم التالي يحق له المشاركة في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي”.

روسيا اليوم