صلاح يتحدى مرموش.. موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بكلاسيكو إنجلترا

يتزايد البحث من عشاق كرة القدم في مصر والعالم العربي، عن موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي، والتي ستجمع بين الفريقين على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الـ 25 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2025 – 2026.

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي

وتحظى مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي باهتمام كبير من جانب الجماهير المصرية بصفة خاصة والإنجليزية بصفة عامة كونها تشهد مواجهة ثنائية تجمع بين الثنائي المصري محمد صلاح نجم ليفربول وعمر مرموش جناح مانشستر سيتي.ويحتل ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 39 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع المؤهل للنسخة القادمة من بطولة دوري أبطال أوروبا، بينما يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 47 نقطة خلف أرسنال صاحب الصدارة رصيد 53 نقطة.تنطلق مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي على ملعب أنفيلد في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة يوم الأحد الموافق الثامن من فبراير المقبل، السابعة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026، بينما خصصت الشبكة القطرية قناة beIN Sports HD1 لنقل مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي.

حلم الدوري السعودي في ضم محمد صلاح يتأجل إلى الصيف المقبل

من ناحية أخرى، تأجّل حلم أندية الدوري السعودي للمحترفين في التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، إلى الصيف المقبل، وذلك عقب إسدال الستار على فترة الانتقالات الشتوية في كلٍّ من السعودية وإنجلترا دون حسم الصفقة المنتظرة.وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن، عبر موقعه الرسمي، انطلاق سوق الانتقالات الشتوية لموسم 2026 اعتبارًا من 5 يناير، على أن تُغلق رسميًا مساء الإثنين 2 فبراير 2026، دون أن تشهد انتقال “الملك المصري” إلى الدوري السعودي.وبحسب تقارير صحفية إنجليزية، نقلًا عن مصادر مقربة من نادي ليفربول، فإن إدارة ليفربول أغلقت الباب نهائيًا أمام فكرة رحيل محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الشتوية، مؤكدة تمسكها باستمراره حتى نهاية الموسم الحالي على أقل تقدير، في ظل الحاجة إلى خبراته الكبيرة وتأثيره الحاسم داخل المستطيل الأخضر.وذكرت صحيفة «ديلي ميل» أن ليفربول لا ينوي بيع محمد صلاح في يناير، كما يواصل العمل على إنهاء أي خلافات متعلقة باللاعب مع المدير الفني الهولندي أرني سلوت، خاصة أن النجم المصري كان قد وقّع عقدًا جديدًا قبل أشهر قليلة، يحصل بموجبه على راتب يتجاوز 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

اليوم السابع