شاهد بالصور.. لخلافة أبو عشرين.. الهلال يدعم حراسة المرمى بطالب من مدارس أبو ذر الكودة

قدمت مؤسسة د. أبو ذر الكودة التعليمية الشهيرة التهنئة لأحد طلابها بعد انضمامه رسمياً للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نشرت مؤسسة الكودة على صفحتها الرسمية صور للطالب الموهوب سالم صديق, المنضم للهلال, والذي يلعب في مركز حراسة المرمى.

وكتبت إدارة مدارس الكودة: (تفخر المؤسسة بإبراز إنجاز الحارس المميز سالم صديق، ابنها منذ مرحلة الأساس، وحارس منتخباتها في الدورات المدرسية، والذي كان دائمًا يساهم بفريق فصله في كأس دوري الفصول السنوي، مستمرًا في مسيرته الرياضية المتميزة حتى إكمال صفقة التعاقد مع نادي الهلال السوداني الأول.



يُعد سالم نموذجاً مشرفاً منذ مرحلة الأساس، حيث أحرز مجموع 240 درجة، وواصل تفوقه الأكاديمي حتى نيله الشهادة الثانوية بنسبة 83%، ليلتحق بعدها بـ جامعة الخرطوم – تخصص الهندسة الكيميائية، جامعاً بين التميز العلمي والنجاح الرياضي.



فخرٌ كبير بانتمائه للمؤسسة، ومع أطيب أمنياتنا له بالتوفيق والسداد، وأن يلتحق قريباً بالمنتخب الأول لكرة القدم السوداني ويواصل تحقيق مزيد من النجاحات والإنجازات في قادم الأيام.).

محمد عثمان _ النيلين