بالفيديو.. شاهد ترويج البرنامج الرمضاني “يلا نغني” بمشاركة نخبة من المطربين بمشاركة مفاجأة الموسم محمد بشير

نشرت قناة البلد الفضائية السودانية, ترويج لبرنامجها الشهير “يلا نغني”, الذي يعرض خلال شهر رمضان المبارك ويحظى بمشاهدة عالية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن البرنامج المنافس للبرنامج الشهير “أغاني وأغاني”, الذي يبث على قناة النيل الأزرق, شهد مشاركة نخبة من المطربين المعروفين.

حيث ظهر في ترويج البرنامج كبار الفنانين, بقيادة الهرم كمال ترباس, وعاصم البنا, وجمال فرفور, وعصام محمد نور, إضافة للمطربات إيمان الشريف, وإيلاف عبد العزيز.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد شهد البرنامج انضمام وجوه جديدة أبرزها المطرب الشهير محمد بشير, الذي يعد مفاجأة الموسم في البرنامج.

محمد عثمان _ النيلين