الفنانة حياة الفهد تعود إلى الكويت لاستكمال علاجها

عادت الفنانة الكويتية حياة الفهد، إلى الكويت بعد رحلة علاجية غير ناجحة في العاصمة البريطانية لندن، حيث تخضع حالياً للرعاية المكثفة في العناية المركزة.

كما تم منع استقبال الزيارات للفهد وفق توصيات الفريق الطبي؛ نتيجة لشدة الجلطة التي تزامنت مع استعداداتها لتقديم عمل فني جديد خلال شهر رمضان.

وطالب مدير أعمال الفنانة الكويتية يوسف الغيث، جمهورها بالدعاء لها بالشفاء العاجل وتمام الصحة والعافية، مؤكداً أنها ما زالت بالعناية المركزة إثر أزمتها الصحية.

وتعرّضت الفهد لأزمة صحية حادّة استدعت دخولها العناية الفائقة (ICU) في لندن للمرة الثانية منذ سفرها قبل 4 أشهر، وذلك بعد إصابتها بجلطة دماغية في يوليو الماضي.

أخبار 24