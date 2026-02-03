صديق المذيع الراحل محمد محمود حسكا يفجر مفاجأة كبيرة: (اقسم بالله العظيم حسكا دموعه نزلت بعدما جهزنا جثمانه ولحظة وصول زوجته سماح لتلقي عليه نظرة الوداع)

فجر الصديق المقرب من المذيع الراحل محمد محمود حسكا, مفاجأة كبيرة عبر تدوينة كتبها على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكان المذيع الذي عمل بعدد من القنوات السودانية, قد رحل في الثامن من ديسمبر العام الماضي, داخل الشقة التي يسكن فيها بمنطقة فيصل بالعاصمة المصرية القاهرة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد فجر محمد حميدة, الصديق المقرب للراحل مفاجأة كبيرة بعد حديثه عن نزول الدموع من جثمان المذيع الراحل بعد تجهيزه تأهباً لإجراءات دفنه.

وقال محمد حميدة, في تدوينة حظيت بتفاعل واسع: (اقسم بالله العظيم حسكا دموعو نزلت.. قاعد بتصفح في الفيس لقيت فيديو بودكاست لمغسلة موتى مصريه شهيرة بتتكلم عن انو الميت بحس بي اي شي و كمان اتكلمت و حكت قصة المرحومه الاصدرت صوت الم أثناء تحريكها من يدها المكسورة ، و الموضوع دا طوالي ذكرني موقف حصل بعد ما انتهينا من غسيل المرحوم محمد محمود حسكا خلينا الوش فاتح عشان استاذة سماح الصادق, زوجة المرحوم تجي تلقي عليهو نظرة الوداع ، و بتذكر انو سماح اتأخرت لأنو الاصانصير عطل بيهم ، و كان وقت كافي أننا نجهز و فعلا غسلنا و نشفنا و كفنا و بقينا منتظرين اكتر من نص ساعه).

وتابع بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (جات سماح داخله و كنت أنا و ابن عم المرحوم و حمودي جوه ، سماح صراحه كانت في قمة الالم خصوصاً لمن طلعت التلفون وفتحت فيديو مسجل حديثاً لي اسمهان ابنة المرحوم . الكانو معانا جوه الغرفه طلعو من هول الالم الكان باين في طريقة كلام سماح و هي بتتكلم مع زوجها المرحوم, انا شخصياً اتجرستا جداً و فجأة بقت تكورك تقول “حسكا بكا حسكا بكا”).

وأضاف صديق الراحل: (انا طبعاً شفت الدموع بس استبعدتا انو يكون بكا و في اللحظه دي كان لازم اكون ثابت و قلت ليها دي موية و حاولت اختصر المشهد المؤلم دا بقدر الإمكان).

وواصل: (بعد شفت البودكاست بتاع مغسلة الموتى بحثت عن الموضوع و اكتشفت انو في قصص كتيره جدا عن احساس الميت قبل الدفن و بحثت شرعاً و دينياً عن الموضوع و عرفت انو فعلا الميت يشعر و يحس و يسمع اصوات الناس و حتى اصوات ارجل الناس و هم مغادرين).

وختم محمد حميدة, بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (فكرت كيف تكون دي مويه و نحن غسلنا و نشفنا بالبشكير و كفنا تكفين كامل ما عدى الوجه و كيف نقاط مويه تفضل قاعده في العين اكتر من نص ساعه و ما تنزل الا بعد سماح تجي و تشغل فيديو لي اسمهان بنتو.. انا لله وانا اليه راجعون ، اللهم ارحمه واغفر له واسكنه الفردوس الاعلى.).

محمد عثمان _ النيلين