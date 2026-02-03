شاهد بالصور.. زوجة الحرس الشخصي لقائد الدعم السريع تخطف الأضواء بإطلالة جميلة من شواطئ لبنان

مدارات

2026/02/03
622072152 18554160937060622 8927454100797655354 n

نشرت الممثلة, ونجمة السوشيال ميديا, السودانية, الحسناء أمل المنير, صور حديثة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن نجمة السوشيال ميديا, ظهرت من شواطئ البترون, في لبنان, حسبما كتبت في تدوينة أرفقت معها صور.

622868357 18554161042060622 8757418447360323670 n

وكتبت الحسناء التي تلقب نفسها باسم “أمول”, على الصور: (صباح الخير من لبنان.. زرته امس البترون في لبنان من اقدم المدن الفينيقيّة الساحليه في شمال لبنان مدينه تخلط بين الحضاره والتاريخ من السور الفينيقي والميناء والقلعه الفينقيه والشواطى ومشهوره بالموناظه وحلمي من اقدم المحلات هناك).

622002989 18554161051060622 8752370935142958131 n 1

وتابعت بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (ختمت اليوم بأكلة سمك بالطريقه اللبنانيه ولا أروع في مطعم ع البحر مع الغروب مطعم مرشاق ع البحر).
الجدير بالذكر أن أمول المنير, كانت قد تزوجت من الحرس الشخصي لقائد قوات الدعم السريع, قبل أشهر من إندلاع الحرب بين الجيش ومليشيا الدعم السريع.
محمد عثمان _ النيلين

